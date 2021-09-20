Госрезерв заявил о критически низких запасах зерна

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Запасы зерна в Госрезерве находятся сейчас на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования.

Об этом "Укринформу" сообщили в Государственном агентстве резерва Украины.

"Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда госбюджета в течение последних 10 лет на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне.

Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" не предусмотрены", - заявили в Госрезерве.

На сегодня на складах Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения - 2 года, добавили в ведомстве.

Там добавили, что в 2021 году единственным источником ассигнований остаются поступления специального фонда государственного бюджета от реализации материальных ценностей Госрезерва.

"По состоянию на 1 сентября 2021 фактические поступления от реализации материальных ценностей государственного резерва составляли 215,5 млн грн, из которых ассигнования на накопление - 193,9 млн грн.

Даже для выполнения в полном объеме плана освежения материальных ценностей государственного резерва на 2021 год Госрезерву необходимы дополнительные ассигнования общего фонда бюджета в сумме 565,7 млн грн", - подчеркнули в ведомстве.

В Госрезерве добавили, что ежегодно направляют обращения в Минэкономики о выделении средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва.

"Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства", - резюмировали в ведомстве.

Напомним:

В 2020 году по инициативе Минэкономики и по поручению Кабмина провели аудит Госрезерва, который подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки.

Ранее сообщалось, что со складов Госрезерва украли зерна на сумму 800 миллионов гривен, которое предназначалось для форс-мажорных ситуаций в стране.