Новости 2 сентября: госбюджет перевыполняется, скандальный таможенник нашел себе новую должность

Об Укрзализныце. Основная причина аварий и частых случаев схода поездов с рельсов – полный провал в проведении ремонтных работ, заявил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

О скандальном таможеннике. Бывший и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик, которого уволили через 2 месяца после назначения из-за отрицательных результатов работы таможни, стал новым руководителем Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

О госбюджете. Роспись государственного бюджета с января перевыполнена на 4,1% с доходами в 700 млрд грн, дефицит составляет 6 млрд грн.

О "Большевике". Кабинет министров утвердил условия продажи государственного пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" в Киеве на аукционе со стартовой ценой в 1,389 млрд грн.

О СП-2. Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне этого года.

Эксклюзив ЭП

Дерибан черноЗЕмов. Как на Кропивниччине окружение "слуг" государственную землю делило

Показательна история о том, как приближенные к власти местные "элиты" используют бесплатную приватизацию и даром получают государственные земли. И таких кейсов еще много.(укр)