"Полный провал": УЗ провалила ремонт и работы по содержанию путей – менеджер

фото: ПУСТОМЫТОВСКИЙ ГОРСОВЕТ

Основная причина аварий и частых случаев схода поездов с рельсов - "полный провал" в проведении ремонтных работ и работ по содержанию верхнего строения пути, железнодорожной инфраструктуры в целом.

Об этом написал в Facebook заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

"Кто виноват? В чем причина сходов? Почему все чаще мы слышим в СМИ информацию об авариях на сети Укрзализныци? Может у нас партизаны завелись?

На мой субъективный взгляд, основная причина аварий - полный провал в проведении ремонтных работ и работ по содержанию верхнего строения пути, железнодорожной инфраструктуры в целом. Изношенная инфраструктура просто не выдерживает рабочей нагрузки", - подчеркнул Ткачев.

По его словам, ремонты верхнего строения не делаются потому, что нет финансирования, не закупаются запчасти, УЗ нечем ремонтировать пути.

"Вот и получаем! Вы знаете, сколько рельсов было закуплено УЗ до августа 2021г.? Только целых 130 т на всю сеть УЗ! Это тонн, не тысяч тонн.

Я порылся в статистике и обнаружил интересные цифры. В 2012г. Укрзализныця закупила около 110 тыс т рельсов, в более или менее стабильные годы - 2013, 2016-2018гг. - годовая закупка рельсов колебалась в диапазоне 35-44 тыс т в год. Даже в трудный период военной агрессии 2014-2015гг. закупалось 10-30 тыс т в год. В 2019г. закупка рельсов снизилась до 17,5 тыс т, 2020 гг. до 12 200 т. И наконец до августа 2021г. закуплено всего 130 т!", - возмущается он.

Ткачев отметил, что годовой объем закупки рельсов для нужд УЗ никак не коррелирует с получаемым финансовым результатом компании: при общем ущербе в 0,5 млрд грн по итогам 2018 года купили 40 тыс тонн рельсов, а в 2019 году при полученной прибыли 2,429 млрд было закуплено лишь 17,5 тыс тонн рельсов.

"В течение последних трех лет ситуация с закупкой рельсов выглядит катастрофической! При необходимом годовом потреблении УЗ рельсов в объеме 50-100 тыс тонн, ежегодно закупается мизер.

И нехватка рельсов - это только верхушка айсберга! Хронически недофинансируются все основные средства УЗ, растет их физический и моральный износ", - резюмировал он.

Напомним:

На Львовской железной дороге произошел сход 13 вагонов грузового поезда "Клепаров - Батево", перевозивший щебень и железную руду.

Экономическая правда