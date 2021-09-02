фото: фонд госимущества

Кабинет министров утвердил условия продажи государственного пакета акций (100% уставного капитала) АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик") в Киеве на аукционе со стартовой ценой в 1,389 млрд грн.

Об этом говорится распоряжении правительства № 1022-р от 1 сентября 2021 года, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно документу, государственный пакет состоит из 44 579 720 акций, что составляет 100% уставного капитала общества, номинальной стоимостью 11 144 930 гривен.

В распоряжении говорится, что советник по предоставлению услуг по подготовке к приватизации и продажи указанного пакета акций - ООО "КПМГ-Украина" - определил стартовую цену в 1 389 017 000 (один миллиард триста восемьдесят девять миллионов семнадцать тысяч гривень).

Кроме этого, правительство поручило Фонду госимущества:

провести в установленном порядке аукцион с условиями, на котором осуществляется продажа государственного пакета акций общества с учетом положений настоящего распоряжения; установить контроль за выполнением покупателем условий договора купли-продажи государственного пакета акций общества в соответствии с требованиями статьи 27 ЗУ "О приватизации государственного и коммунального имущества"; информировать ежегодно Кабинет Министров Украины о выполнении покупателем условий договора купли-продажи государственного пакета акций общества.

"1 сентября 2021 года начинается новый этап в истории этого необычного объекта - завода "Большевик". Кабинет Министров Украины принял условия его приватизации.

Как говорится, теперь дело за малым (не очень) - найти вместе с представителем Big-4, KPMG Украина, инвесторов для этого актива", - написал в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Стартовая цена предприятия - 1,39 млрд грн. Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим гораздо большую цифру", - добавил он.

По его словам, дату аукциона комиссия определит в ближайшие дни.

Напомним:

Сообщалось, что Фонд государственного имущества рассчитывает выручить на аукционе по продаже "Первого киевского машиностроительного завода" по меньшей мере 1 миллиард гривень.

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Экономическая правда