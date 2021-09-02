В "Газпроме" говорят, что поставки по "Северному потоку-2" могут начаться в этом году

Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне этого года.

Об этом он сказал во время селектора ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, передает "Интерфакс-Украина".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок", - сказал Миллер.

"С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", - добавил он.

Глава "Газпрома" также заявил, что "маршрут от Ямала через Балтику в Европу является кратчайшим и наиболее экономически эффективным для потребителей, и наиболее экологически чистым".

Напоминаем:

Во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом президент США Джозеф Байден заявил, что лично гарантирует санкции на российский "Северный поток-2" в случае угрозы для Украины из-за нарушения со стороны РФ или других.

Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

Это означает, что Газпром должен будет продавать свои мощности третьим сторонам.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

В случае его запуска даже наполовину украинский транзит может сократиться втрое - до 18 млрд кубометров. Украина получает около 2 млрд долларов только от транзита ежегодно.