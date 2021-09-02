Ключевые экономические реформы и инвестиции: о чем договорились Зеленский и Байден

фото: офис президента

В рамках опубликованного 1 сентября совместного заявления Украины и США Штаты заявили о поддержке ряда экономических реформ в Украине, в частности о независимости Нацбанка, надзора за финсектором и среде для инвестиций.

Об этом говорится в совместном заявлении после встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена.

Экономический блок состоит из четырех пунктов:

Имплементация ключевых реформ

В заявлении констатируется намерение Украины осуществить 4 реформы в рамках программы сотрудничества с Международным Валютным Фондом.

Речь идет о реформировании государственных предприятий, защите независимости центрального банка, усилении надзора за финансовым сектором и создание справедливой среды для бизнеса и инвестиций.

Речь может идти, в частности, о законопроекте №5593-д по корпоративному управлению на госпредприятиях, который ВР приняла в первом чтении. Им расширяются полномочия набсоветов и внедряются руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению.

Кроме того с созданием справедливой среды для бизнеса связан запуск Бюро экономической безопасности, который будет ответственным органом за все экономические преступления. Его запуск должен состояться до 25 сентября, ведомство возглавил экс-фискал Вадим Мельник.

Соединенные Штаты планируют продолжать сотрудничество с Украиной в поддержку этих усилий и способствовать крепкому и инклюзивном росту экономик обеих стран - Украины и США.

Расширение коммерческого сотрудничества

Стороны также завершили подготовку Меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, предназначенного способствовать коммерческому участию американских компаний в украинской экономике и украинских компаний в экономике США. Кабмин его одобрил в конце августа.

Обеспечение достаточного финансирования для экономического роста

В заявлении говорится и о Меморандуме о взаимопонимании, который накануне подписали Минэкономики Украины и Эксимбанк США. Он предусматривает выделение американским госбанком гарантий на 3 млрд долларов на операции по экспорту в Украину товаров и услуг.

Определены также и несколько ключевых проектов, что сейчас обсуждаются. Сумма в 3 млрд долларов для этих потенциальных транзакций является начальной и может быть увеличена с учетом развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике.

Рост торговли и инвестиций

Осенью Украинско-Американский Совет по торговле и инвестициям подтвердит рабочие планы по устранению регуляторных барьеров между странами, а также прекращению "пиратства" в органах власти. То есть прекращения использования нелицензионного программного обеспечения.

Также сотрудничество будет касаться других вопросов интеллектуальной собственности, в области труда.

Украина обязуется принять законодательство, которое установит надежный процесс проверки инвестиций. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что соответствующий текст закона уже разработан в Минэкономики.

Украина и Соединенные Штаты планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании Рады.

ЭП рассказывала об энергетическом "пакете" заявления: Реформы, инвестиции и декарбонизация: энергетические договоренности Украины и США

Полный документ читайте по ссылке: "Джавелины", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США

Экономическая правда