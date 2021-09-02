Ключевые экономические реформы и инвестиции: о чем договорились Зеленский и Байден
В рамках опубликованного 1 сентября совместного заявления Украины и США Штаты заявили о поддержке ряда экономических реформ в Украине, в частности о независимости Нацбанка, надзора за финсектором и среде для инвестиций.
Об этом говорится в совместном заявлении после встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена.
Экономический блок состоит из четырех пунктов:
Имплементация ключевых реформ
В заявлении констатируется намерение Украины осуществить 4 реформы в рамках программы сотрудничества с Международным Валютным Фондом.
Речь идет о реформировании государственных предприятий, защите независимости центрального банка, усилении надзора за финансовым сектором и создание справедливой среды для бизнеса и инвестиций.
Речь может идти, в частности, о законопроекте №5593-д по корпоративному управлению на госпредприятиях, который ВР приняла в первом чтении. Им расширяются полномочия набсоветов и внедряются руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению.
Кроме того с созданием справедливой среды для бизнеса связан запуск Бюро экономической безопасности, который будет ответственным органом за все экономические преступления. Его запуск должен состояться до 25 сентября, ведомство возглавил экс-фискал Вадим Мельник.
Соединенные Штаты планируют продолжать сотрудничество с Украиной в поддержку этих усилий и способствовать крепкому и инклюзивном росту экономик обеих стран - Украины и США.
Расширение коммерческого сотрудничества
Стороны также завершили подготовку Меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, предназначенного способствовать коммерческому участию американских компаний в украинской экономике и украинских компаний в экономике США. Кабмин его одобрил в конце августа.
Обеспечение достаточного финансирования для экономического роста
В заявлении говорится и о Меморандуме о взаимопонимании, который накануне подписали Минэкономики Украины и Эксимбанк США. Он предусматривает выделение американским госбанком гарантий на 3 млрд долларов на операции по экспорту в Украину товаров и услуг.
Определены также и несколько ключевых проектов, что сейчас обсуждаются. Сумма в 3 млрд долларов для этих потенциальных транзакций является начальной и может быть увеличена с учетом развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике.
Рост торговли и инвестиций
Осенью Украинско-Американский Совет по торговле и инвестициям подтвердит рабочие планы по устранению регуляторных барьеров между странами, а также прекращению "пиратства" в органах власти. То есть прекращения использования нелицензионного программного обеспечения.
Также сотрудничество будет касаться других вопросов интеллектуальной собственности, в области труда.
Украина обязуется принять законодательство, которое установит надежный процесс проверки инвестиций. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что соответствующий текст закона уже разработан в Минэкономики.
Украина и Соединенные Штаты планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании Рады.
ЭП рассказывала об энергетическом "пакете" заявления: Реформы, инвестиции и декарбонизация: энергетические договоренности Украины и США
Полный документ читайте по ссылке: "Джавелины", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США
Экономическая правда
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