Реформи, інвестиції та декарбонізація: енергетичні домовленості України та США

фото: офіс президента

1 вересня за підсумками зустрічі президентів України та США сторони опублікували заяву, частина якої присвячена енергетичні безпеці та клімату: крім "Північного потоку" йшлося про Стратегічний діалог, інвестиції внаслідок реформ та "зелену" енергію.

Про це йдеться у спільній заяві після зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джозефа Байдена.

Енергетичний блок документу складається з чотирьох пунктів.

Започаткування Стратегічного Енергетичного та Кліматичного Діалогу

Україна та Сполучені Штати хочуть посилити співпрацю щодо енергетичних та кліматичних цілей. Робити це планують через платформу Стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату, що працюватиме на "досягнення цілей енергетичної безпеки, зміцнення економічних зв’язків та втілення амбітних кліматичних цілей".

Раніше про те, що сторони готують таку форму співпраці, розповідав міністр енергетики Герман Галущенко. Він пояснював, що SECD охоплюватиме різні сфери: декарбонізацію, енергетичну безпеку, зокрема – кібербезпеку.

Залучення інвестицій в енергетичний сектор шляхом реформ

Співпрацювати домовилися також для врегулювання системних диспропорцій в енергетичній системі України.

Працюватимуть і над посиленням інвестиційної привабливості енергетичної галузі України та залученням іноземних інвестицій, необхідних для досягнення цілей щодо енергонезалежності, декарбонізації та чистої енергетики.

Крім того обговорили розширення реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях. Йдеться, зокрема, про трансформацію НАЕК "Енергоатом", законопроєкт якої вже розробити у Міненерго. Корпоративне керування державними компаніями є також одним із зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС.

Скорочення викидів парникових газів та просування інновацій

Україна та Сполучені Штати підтвердили своє прагнення досягти амбітних скорочень своїх національних викидів парникових газів до 2030 року, що відзначено у відповідних національно визначених внесках (NDC).

На початку серпня Україна подала ООН схвалений оновлений Національно визначений внесок до Паризької угоди. Зокрема, до 2030 року планується скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком.

Протидія впливу "Північного потоку – 2"

Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку – 2", який розглядається як загроза для європейської енергобезпеки.

Сполучені Штати планують продовжувати застосування заходів та енергетичної дипломатії, зокрема шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, для збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки постачань України у перехідний енергетичний період.

Також у заяві наголосили на недопущенні використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

Байден напередодні також заявив, що особисто гарантує санкції на російський "Північний потік-2" у разі загрози для України через порушення з боку РФ та інших сторін.

Повний документ читайте за посиланням: "Джавеліни", план реформ та $3 млрд для бізнесу: текст домовленості лідерів України і США

Економічна правда