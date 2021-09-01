Позики і гарантії на 3 мільярди доларів і більше: Мінекономіки підписало меморандум з Ексімбанком США

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Мінекономіки України підписало з Ексімбанком США меморандум про взаєморозуміння, який передбачає виділення американським держбанком гарантій на 3 млрд дол на операції з експорту в Україну товарів і послуг.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що меморандум підписали перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко та виконавчий президент Ексімбанку США Джеймс Барроу.

"Головною метою підписання меморандуму є зміцнення економічного співробітництва між Україною і США відносно торгівлі товарами і послугами.

Зокрема, заплановано, що Мінекономіки та Ексімбанк опрацюють варіанти використання середньострокових та довгострокових гарантій, прямих позик Ексімбанку для фінансування експорту США в Україну на загальну суму 3 млрд дол", - йдеться у повідомленні.

При цьому, банк не має обмежень стосовно можливостей укладення угод про фінансування, що дозволяє у майбутньому розглянути питання про фінансування на суму, яка перевищує сукупну суму в 3 млрд доларів, додали у міністерстві.

"Ми сподіваємося, що зможемо реалізувати проєкти на загальну суму, яка буде значно більшою, ніж зазначені 3 млрд доларів.

Для нас важливо стратегічно розвинути співпрацю з Ексімбанком США, перетворити її на одну з опор трансформації України та посилити нашу співпрацю з фінансовими інституціями ЄС та міжнародними фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що партнери з США стануть надійною фінансовою опорою такої співпраці", - сказав Любченко.

За його словами, під час підготовки до підписання документу провели низку спільних консультацій, під час яких розглянули комплекс проєктів щодо безпекової та економічної трансформації України, декарбонізації, реалізації інфраструктурних проектів.

"Ми побачили, що органи влади США цілком підтримують такий сценарій розвитку України і зацікавлені у розвитку самих амбітних проектів за участі американських компаній в Україні", - додав міністр.

Нагадаємо:

НАЕК "Енергоатом" і американська електротехнічна компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС.

Україна і США погодили співпрацю у сфері енергетики, підписавши відповідний документ - американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.

Економічна правда