Новости выходных: Укрзализныця и долг VR Global, комитет рекомендует принять "антиахметовский" законопроект

О недвижимости. В рейтинге отмечается, что стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие жилье подорожало на 4%.

Об Укрзализныце. 16 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Укрзализныци, признав недействительным договор купли-продажи права требования кредитной задолженности "Укрзализныци", в "VRGP" будет оспаривать в Верховном Суде.

В Укрзализныце прокомментировали долг перед VR Global, заявив, что готовы выплачивать только подтвержденные долговые обязательства и не готовы допустить двойных взысканий.

О законопроекте. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять во втором чтении и в целом правительственный проект Закона 5600.

О космосе. 17 сентября правительственный комитет одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.