Американская VR Capital обжалует в Верховном Суде недействительность права требования к "Укрзализныце"

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Укрзализныци, признав недействительным договор купли-продажи права требования кредитной задолженности "Укрзализныци", в "VRGP" будут оспаривать в Верховном суде.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Укрзализныци, признав недействительным заключенный между Проминвестбанком и инвестиционным фондом VR Global Partners, LP ( "VRGP"), базирующейся в Нью-Йорке, договор купли-продажи права требования кредитной задолженности "Укрзализныци".

"VRGP" в своем пресс-релизе отметила, что категорически не согласна с решением суда, омраченное тревожными свидетельствами политического вмешательства и явными нарушениями надлежащей правовой процедуры и будет обжаловать в Верховном Суде.

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