Правительство одобрило космическую программу
17 сентября правительственный комитет одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Среди основных задач Программы - создание космических систем наблюдения Земли, внедрения космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности.
В сообщении говорится, что выполнение программы позволит, среди прочего, обеспечить разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в перспективные международные проекты, в частности исследования Луны, расширить спивпра это с Европейским космическим агентством с целью получения членства Украины в этой организации и тому подобное.
После доработки законопроекта с Министерством финансов Украины документ будет представлен в Кабинет Министров Украины, в порядке законодательной инициативы должна внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Читайте также: Семь спутников и создание украинского космодрома - космическая программа на пять лет
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua