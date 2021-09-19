Правительство одобрило космическую программу

Правительственный потртал

17 сентября правительственный комитет одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Среди основных задач Программы - создание космических систем наблюдения Земли, внедрения космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности.

В сообщении говорится, что выполнение программы позволит, среди прочего, обеспечить разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в перспективные международные проекты, в частности исследования Луны, расширить спивпра это с Европейским космическим агентством с целью получения членства Украины в этой организации и тому подобное.

После доработки законопроекта с Министерством финансов Украины документ будет представлен в Кабинет Министров Украины, в порядке законодательной инициативы должна внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

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