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Правительство одобрило космическую программу

Воскресенье, 19 сентября 2021, 11:54
 
Правительственный потртал

17 сентября правительственный комитет одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы. 

Об этом сообщается на Правительственном портале. 

Среди основных задач Программы - создание космических систем наблюдения Земли, внедрения космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности. 

В сообщении говорится, что выполнение программы позволит, среди прочего, обеспечить разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в перспективные международные проекты, в частности исследования Луны, расширить спивпра это с Европейским космическим агентством с целью получения членства Украины в этой организации и тому подобное. 

После доработки законопроекта с Министерством финансов Украины документ будет представлен в Кабинет Министров Украины, в порядке законодательной инициативы должна внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

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космическая отрасль правительство

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