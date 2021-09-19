Укрзализныця о долге VR Global: готовы платить, но не дважды

В Укрзализныце прокомментировали долг перед VR Global, заявив, что готовы выплачивать только подтвержденные долговые обязательства и не готовы допустить двойных взысканий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там заявили, что решение суда о неправомерности сделки между Проминвестбанком и VR Global Parttners LP по покупке долгов Укрзализныци. Позиция суда вполне последовательная и не является новой поскольку базируется на решении Большой Палатой Верховного Суда.

"В 2019 году долги Укрзализныци перед компанией ПАО" Проминвестбанк "на общую сумму 153,25 млн США были проданы VR Global Parttners L.P. Сделка состоялась без участия представителей общества, а общество не было даже проинформирован о намерении банком продать его долги. Как только Укрзализныця узнала о продаже долгов, компания заявила, что категорически против любого кулуарной продажи долга компании.

VR Global Parttners L.P. не имеет статуса финансового учреждения согласно украинскому законодательству, а договор уступки долга, заключенный в феврале 2019, по природе является договором факторинга, который требует обязательного наличия соответствующей лицензии ", - заявили в госкомпании.

Там также добавили, что поскольку VR Global Parttners L.P. выдавал договор факторинга за договор купли-продажи суд признал сделку между Проминвестбанком недействительной.

"Укрзализныця также не соглашается с процентами, которые должны быть оплачены по долгу от 10 до 11%. Ведь как показывает судебная практика, максимальный процент за пользование кредитными средствами по истечении срока кредитования, который напомним, завершился в 2014-2015 г.. - 3%.

Компания отмечает, что переуступка долгов VR Global Parttners L.P. невозможно считать иностранными инвестициями в Украине том, что согласно предоставленных Укрзализныци расчетных документов эта операция была осуществлена ​​за пределами Украины", - заявили там.

Укрзализныця сообщает о своей абсолютной готовности выполнения всех долговых обязательств надлежащим кредиторам. Избегая любых попыток двойного взыскания задолженностей.

Напоминаем:

16 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Укрзализныци, признав недействительным договор купли-продажи права требования кредитной задолженности "Укрзализныци", в "VRGP" будут оспаривать в Верховном суде.