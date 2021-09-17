"Работать не будет" – СНБО о работе российской MERE в Украине

фото: mere

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО известно о работе в Украине ряда магазинов российской сети MERE, но работать в дальнейшем она не будет.

Об этом он заявил на брифинге 17 сентября по итогам заседания.

Ранее Данилов называл неправдивой информацию о том, что магазины российской сети продолжают работать в Украине. В то же время на вопрос журналиста ответил, что ему известно о работе ряда магазинов сети.

"Можете быть уверенными - эта сеть в нашей стране работать не будет, подождите", – сказал он.

Данилов добавил, что обращался к мэру Николаева по этому поводу.

"Если они говорят, что не имеют к этому отношения ... Если хочешь иметь отношение, найдешь как это сделать", - заявил он.

Напоминаем:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о том, что в Украине работает сеть супермаркетов Mere, является фейком.

14 июня стало известно, что до конца месяца сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах - открытие 40 магазинов по Украине до конца года.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сеть Mere может быть выполнена в Украине. На полях форума "Украина 30" он добавил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен.

По словам Данилова этом должна противостоять местные власти Николаева, иначе к ней будут применены "меры". В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не понимает, каким образом местные власти могут запретить вероятно возобновление работы магазина Mere.

Сеть супермаркетов Mere, которая является проектом владельцев российской сети "Светофор", с июня работает в Украине и планирует расшириться до 40 точек - ранее секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов говорил, что выход сети на украинский рынок невозможен.

Экономическая правда