Российская сеть супермаркетов перезапустилась в Украине, в СНБО это называли "невозможным"

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Сеть супермаркетов Mere, которая является проектом владельцев российской сети "Светофор", с июня работает в Украине и планирует расшириться до 40 точек - ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов говорил, что выход сети на украинский рынок невозможен.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на слова бывшего директора по развитию Mere в Украине Артема Хоменко.

Сейчас сеть работает в Николаеве и Павлограде (Днепропетровская область), однако планирует открывать новые супермаркеты в Днепропетровской и Киевской областях. Всего планируется запустить 40 супермаркетов к концу года.

Экс-директор добавил, что при запуске в Украине сеть не сталкивалась с сопротивлением со стороны украинской власти.

Сеть "Светофор" принадлежит российским бизнесменам Сергею и Андрею Шнайдерам. Она позиционирует себя как дискаунтер и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Ранее, до 2020 года, Mere работала в Николаеве.

Напоминаем:

14 июня стало известно, что до конца месяца сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах - открытие 40 магазинов по Украине до конца года.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сеть Mere может быть выполнена в Украине. На полях форума "Украина 30" он добавил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен.

По словам Данилова этом должна противостоять местные власти Николаева, иначе к ней будут применены "меры". В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не понимает, каким образом местные власти могут запретить вероятно возобновление работы магазина Mere.