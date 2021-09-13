Данилов о российской сети Mere в Украине: Дали команду проверить – ничего нет

фото: Mere.in.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о том, что в Украине работает сеть супермаркетов Mere, является фейком.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос пользователя Twitter, почему начала российская сеть супермаркетов Mere.

"Это один из фейков, который нам забросили, что якобы работает эта сеть. Покажите, где эта сеть есть, где эта сеть существует ... И эти ники, которые есть, это одна из, скажем так, составляющих гибридной войны, происходящей каждый день, она набирает обороты.

Когда РФ начинает забрасывать какие-то вещи - покажите мне эту сеть, где эта сеть есть", - заявил Данилов.

По его словам, он разговаривал с мэром Николаева.

"Я уже говорил мэру Николаева, что, если хотя бы один магазин откроется, я посмотрю, что он будет делать. И там еще в одном месте, где якобы говорили ... Когда дали команду проверить - ничего там нет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что СНБО "отслеживает и проверяет эти вещи".

Напоминаем:

14 июня стало известно, что до конца месяца сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах - открытие 40 магазинов по Украине до конца года.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сеть Mere может быть выполнена в Украине. На полях форума "Украина 30" он добавил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен.

По словам Данилова этом должна противостоять местные власти Николаева, иначе к ней будут применены "меры". В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не понимает, каким образом местные власти могут запретить вероятно возобновление работы магазина Mere.

Сеть супермаркетов Mere, которая является проектом владельцев российской сети "Светофор", с июня работает в Украине и планирует расшириться до 40 точек - ранее секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов говорил, что выход сети на украинский рынок невозможен.