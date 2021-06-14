Російська мережа планує до кінця року відкрити в Україні 40 магазинів

До кінця червня 2021 року мережа Mere (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві, який був закритий у 2020 році, також у планах - відкриття 40 магазинів по Україні до кінця року.

Про це виданню Retailers повідомив директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко.

"З наступного тижня Mere почне відкривати магазини в інших містах України. У планах мережі - відкриття 40 магазинів до кінця року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цього тижня відкриються магазини в Білій Церкві, 4 магазини в Дніпропетровській області і один магазин в Чернівцях.

Раніше повідомлялось, що у кінці 2020 року в Україні відкрився перший магазин Mere в Миколаєві в складі торгового центру "Амстор", але магазин пропрацював недовго і закрився.

"За словами директора з розвитку, магазин закритий тимчасово, оскільки на даному етапі зазнає труднощів з товарами. Але додав, що він відновить роботу до кінця червня цього року", - пише Retailers.

Зазначається, що виходом Mere на український ринок і розвитком мережі займається ТОВ "Альянстрейдсервіс", зареєстроване 18 липня 2019 року.

Бенефіціаром компанії вказане ТОВ "НСКТрейд", зареєстроване в Мінську. Кінцевим бенефіціаром вказаний засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер.