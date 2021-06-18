Данілов заявив, що російська мережа магазинів не буде працювати в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що мережа Mere, яка є проектом власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор", не буде працювати в Україні.

Джерело: брифінг Данілова після засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "Це (відкриття магазинів – ред.) операція російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу для досягнення своєї політичної мети.

Ця мережа в Україні працювати не буде. Мені прикро, що мер і депутати, які є в місті Миколаєві не розуміють, що вони несуть так само спільну відповідальність. І коли вони кажуть, що у них не вистачає повноважень, то, шановні друзі, було би бажання – повноваження на сьогоднішній день наша Конституція, наші закони дають всім, починаючи від місцевого самоврядування закінчуючи всіма іншими інституціями. Цими повноваженнями треба користуватися і застосовувати".

Передісторія:

14 червня стало відомо, що до кінця місяця мережа Mere (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві, який був закритий у 2020 році, також у планах - відкриття 40 магазинів по Україні до кінця року.

Пізніше на полях форуму "Україна 30" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий. Він сказав, що цьому повинна протистояти місцева влада Миколаєва, інакше до неї будуть застосовані "заходи".

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що не розуміє, яким чином місцева влада може заборонити імовірне відновлення роботи магазину Mere.

Українська правда