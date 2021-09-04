Новий транш від МВФ планують обговорити у вересні

IMF/FLICKR

Радник Президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Наш парламент планує проголосувати два досить важливі законопроєкти, один із яких посилює незалежність Національного банку, що так необхідно для країни, де політичні дискусії часом зашкалюють. Другий закон, який має бути проголосований у Верховній Раді, стосується посилення нашої антикорупційної архітектури", — заявив Устенко в контексті зобов'язань України.

Він підкреслив, що питання про надання чергового траншу буде винесено на засідання Ради директорів, окрім цього очікується макро до 14 вересня.

Нагадуємо:

23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Читайте також: Подарунок на 2,7 мільярда доларів. Чому МВФ виплатить Україні гроші "просто так"?