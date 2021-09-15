Ua.depositphotos.com

Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСМ), вместо ГАСИ начнет работу новый орган - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Об этом во время брифинга по итогам правительства сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Еще один важный вопрос, кроме бюджета, это - ликвидация ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции) и начало работы нового органа - Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, сокращенно - ГИАГ", - сказал Чернышев.

По его словам, в течение длительного времени на деятельность ГАСИ поступали жалобы.

"Это было годами, отмечались факты коррупции, многочисленных нарушений, даже шантажа со стороны этой организации", - добавил он.

По словам министра, решением правительства ГАСИ прекращает свою деятельность, прекращает исполнение своих полномочий, и "с завтрашнего дня" новая организация - ГИАГ - начинает свою работу.

"То есть отныне ГАСИ уже не существует", - резюмировал министр.

В структуре персонала ГИАГ, то есть нового органа, не будет ни одного работника бывшей ГАСИ, заверил Чернышев.

Он добавил, что ГИАГ не является заменой ГАСИ

"Это полноценный новый орган с отличной структурой, полномочиями, и главное - с новыми принципами работы. Мы провели конкурсный отбор на должности ГИАГ, этот отбор проводился при участии НАБУ, которое проверяло бэкграунд конкурсантов. В составе ГИАГ нет ни одного сотрудника ГАСИ.

Для начала работы органа было отобрано 200 специалистов", - рассказал министр.

По его словам, человеческий фактор в ГИАГ отсутствует, в противовес ГАСИ - все переведено в "цифру".

Читайте подробнее о схемах в ГАСИ: Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Напоминаем:

С 15 сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) полностью прекратит свою работу, а новосозданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) начнет функционировать на полную.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

В июне был подписан трехсторонний Меморандум между Минрегионом, ГИАГ и НАБУ по проверке будущих сотрудников Государственной инспекции архитектуры и градостроительства на добродетель.

Во времена президентства Виктора Януковича сформировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Экономическая правда