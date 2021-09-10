ГАСИ окончательно ликвидируют 15 сентября - Минрегион

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С 15 сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) полностью прекратит свою работу, а новосозданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) начнет функционировать на полную.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

К ГИАГ уже набрано 30% сотрудников, рассказал Чернышев.

"Ликвидация ГАСИ и запуск ГИАГ - один из важнейших шагов в реформе градостроительства. В рамках новой системы отсутствуют коррупционные риски. Уже действует Единая государственная электронная система в сфере строительства, которая максимально минимизирует контакты между участниками процесса", - добавил Чернышов.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

В июне был подписан трехсторонний Меморандум между Минрегионом, ГИАГ и НАБУ по проверке будущих сотрудников Государственной инспекции архитектуры и градостроительства на добродетель.

Во времена президентства Виктора Януковича сформировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Экономическая правда