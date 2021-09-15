Новости 15 сентября: цена на газ обновляет рекорды, проект госбюджета передали в Раду

О цене на газ. Цены на газ в Европе продолжают ралли – ближайший октябрьский фьючерс на спотовый индекс TTF на газ продолжил рост к 964 долларам за тысячу кубов.

О госбюджете. Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, который уже передали в Верховную Раду.

О транше. Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

О мировом долге. Совокупный мировой долг во втором квартале 2021 года увеличился до 300 триллионов долларов, в то время же уменьшилась доля долга в мировом ВВП.

О ценах на бензин. Министерство экономики подняло предельную цену бензина до 26,61 грн за литр и дизтоплива - до 22,32 грн/л, сети автозаправочных станций уже подняли цены на топливо.

О пенсиях. Кабинет Министров принял решение о выплате лицам в возрасте от 70 до 75 лет доплат к пенсии в размере до 300 грн с 1 октября 2022 года.

О ВВП. По расчетам Министерства экономики, ВВП Украины за семь месяцев 2021 года увеличился на 2,1% против падения на 6,1% в 2020 году.

Эксклюзив ЭП

Движение без правил: когда легализуют рынок электросамокатов и что изменится для пользователей

Электросамокаты для горожан – скорее уже средство для передвижения, а не развлечение. Какие две главные проблемы связаны с арендой самокатов в украинских городах, и почему все обходят левый берег Киева.(укр)