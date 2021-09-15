ВВП Украины за январь-июль вырос на 2,1% – Минэкономики

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По расчетам Министерства экономики ВВП Украины за семь месяцев 2021 года увеличился на 2,1% против падения на 6,1% в 2020 году.

Об этом говорится в публикации ведомства.

В июле почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали рост. Это вызвано ослаблением карантина, более оптимистичными настроениями бизнеса и эффектом низкой базы сравнения в прошлом году.

В то же время, говорят в ведомстве, говорить о "постковидном" восстановлении экономики еще рано.

Так, в январе-июля 2021 года индекс производства увеличился на 1,3% (против падения на 6,6% в прошлом году). ВВП вырос на 2,1% против падения на 6,1% в прошлом году.

Положительную динамику экономики стимулировала промышленность вследствие благоприятной конъюнктуры на внешних сырьевых рынках. Также способствовало продолжение восстановления спроса на продукцию отрасли и приспособление к сложным условиям функционирования.

Сельское хозяйство вышло на активную фазу уборочной кампании в южных регионах. С получением высокой урожайности почти всех культур наблюдалось восстановление роста производства.

В то же время значительно выросли расходы представителей животноводства из-за подорожания кормовой базы и конкуренции на внутреннем рынке с иностранными производителями.

Транспорт рос благодаря объемам как пассажирооборота на фоне ослабления карантина, так и грузооборота - благодаря постепенному восстановлению спроса на грузовые перевозки. Но важно учитывать и низкую базу сравнения в прошлом году.

Динамика внутренней торговли стала отрицательной из-за падения оптового товарооборота. Причина - низкий спрос на услуги со стороны отдельных промышленных предприятий. Поддержала динамику розничная торговля.

Рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на уровне около 4% остаются возможные новые карантины из-за штаммы коронавируса.

Также угрозами являются конъюнктуры на ключевых для экспорта сырьевых рынках на фоне распространения коронавируса, обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, усиление неплатежеспособности субъектов экономической деятельности.

Минэкономики отмечает риски от полноценного запуска "Северного потока - 2", что может сказаться на существенном отклонении ожидаемых значений показателей транзита.

Напоминаем:

По оценке Госстата реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года.

Экономическая правда