Все разделы
Укр / Рус

Правительство подняло предельные цены на топливо, АЗС отреагировали

Среда, 15 сентября 2021, 11:45
 
unsplash

Министерство экономики 14 сентября подняло предельную цену бензина до 26,61 грн за литр и дизтоплива - до 22,32 грн/л, сети автозаправочных станций уже подняли цены на топливо.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, enkorr.

Также ведомством установлена максимально возможная торговая надбавка. С ее учетом максимальная цена бензина на АЗС не должна превышать 31,61 грн/литр, на дизтопливо - 29,32 грн/л.

Традиционно до верхней границы цены подняли сети WOG и ОККО, где А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, А-95 - на 67 коп/л, до 31,61 грн/л.

Дизтопливо выросло в цене на 63 коп/л, до 29,32 грн/л.

В сети AMIC цены выросли в среднем на 64-68 коп/л, в SOCAR - на 67-80 коп/л, а Shell - на 63-70 коп/л.

Самую низкую цену А-95 пока предлагает Авиас (28,95 грн/л), самую высокую - ОККО, WOG, Параллель, Shell, SOCAR.

Средняя цена в Украине составляет 30,12 грн/л на А-95 и 28,38 грн/л на дизтопливо.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

топливо АЗС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Бензины А-92, А-95 и дизельное топливо незначительно подорожали за неделю 12 сентября 2021, 17:01
Сети АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо 7 сентября 2021, 15:55
Правительство подняло предельные цены на топливо, большие АЗС отреагировали 6 сентября 2021, 14:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!