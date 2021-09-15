Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 миллионов евро

Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил президентку ЕК Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за положительную оценку украинских реформ.

Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності 🇺🇦 та 🇪🇺 у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19