Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 миллионов евро
Среда, 15 сентября 2021, 09:37
Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он поблагодарил президентку ЕК Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за положительную оценку украинских реформ.
Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності 🇺🇦 та 🇪🇺 у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021
Новость дополняется ...
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua