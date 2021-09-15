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Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 миллионов евро

Среда, 15 сентября 2021, 09:37

Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил президентку ЕК Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за положительную оценку украинских реформ.

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ЕС

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