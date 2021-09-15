Дело Суркисов на 350 миллионов долларов вернули в нижнюю судебную инстанцию

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Большая Палата Верховного Суда 14 сентября проголосовала за возвращение на рассмотрение Кассационного гражданского суда дела по обжалованию Приватбанком и правительством решения Печерского суда от 2017 года в пользу компаний братьев Суркисов на 350 млн долл.

Об этом сообщил в Facebook судья Верховного Суда Виталий Пророк.

"Большая Палата Верховного Суда проголосовала за возвращение на рассмотрение Кассационного гражданского суда дела (14-88цс21) по кассационным жалобам Приватбанка и КМУ на постановление Печерского районного суда от 09.02.2017р. об обеспечении иска по делу №757 / 7499/17-ц по иску ряда LLP к Приватбанку и других об обязательствах выполнять условия договоров", - написал он.

"Боюсь, что с такими подходами решение еще долго не достанется своего долгожданного просмотра", - отметил судья и добавил, что полного текста решения пока нет.

По его словам, суд рассматривал дело в письменном производстве.

Напоминаем:

Сообщалось, что Большая Палата Верховного Суда назначила на 14 сентября рассмотрение дела об обжаловании Приватбанком решение по иску компаний семьи Суркисов, которая требует 350 млн долл от банка.

В июне Большая Палата Верховного Суда должна была провести первое заседание по делу связанных с братьями Суркисами компаний, которые хотят с взыскать с Приватбанка 350 млн долларов, однако из-за больничного судьи дело не рассматривалось - банк просит о возможности участия в судебных заседаниях.

Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать более 350 млн долларов (10 млрд грн) с государственного ПриватБанка передали в Большую Палату Верховного Суда, в отводе судьи банку отказали.

Приватбанк требовал отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркис.

Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, чем остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов (около 10 млрд грн).

Братья Суркисы подали иски к ПриватБанку через ряд оффшорных компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlin Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Экономическая правда