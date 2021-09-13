Дело на 350 млн долларов: Верховный суд назначил на 14 сентября рассмотрение иска Суркисов к Приватбанку

фото: приватбанк

Большая Палата Верховного Суда назначила на 14 сентября рассмотрение дела об обжаловании Приватбанком решение по иску компаний семьи Суркисов, которая требует 350 млн долл от банка.

Об этом сообщили в банке.

"14 сентября состоится очередное заседание Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела № 757/7499/17 об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которой иностранные компании, связанные с семьей Суркисов. пытаются взыскать с банка около $350 млн", - заявили в финучреждении.

При этом, рассмотрение должно состояться в письменном производстве - без участия сторон.

В банке добавили, что обращались в суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании.

Напоминаем:

В июне Большая Палата Верховного Суда должна была провести первое заседание по делу связанных с братьями Суркисами компаний, которые хотят с взыскать с Приватбанка 350 млн долларов, однако из-за больничного судьи дело не рассматривалось - банк просит о возможности участия в судебных заседаниях.

Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать более 350 млн долларов (10 млрд грн) с государственного ПриватБанка передали в Большую Палату Верховного Суда, в отводе судьи банку отказали.

Приватбанк требовал отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркис.

Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, чем остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов (около 10 млрд грн).

Братья Суркисы подали иски к ПриватБанку через ряд оффшорных компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlin Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Экономическая правда