Верховний Суд зупинив виконання ухвали про стягнення 350 мільйонів доларів з Приватбанку

Верховний Суд 8 вересня відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, зупинивши виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

"Застосовуючи таке зупинення виконання, суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін", - додали в суді.

Нагадаємо:

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном Приватбанку в особливо великих розмірах.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство підготувало законопроєкт, який надає можливість не здійснювати примусове виконання ухвали стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній Суркісів.

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Також Печерський райсуд Києва 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Детальніше читайте у статті: Справа Приватбанку: Зв'язок Суркісів з Коломойським, який не помічають судді

Економічна правда