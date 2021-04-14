"Дело Суркисов" передали на рассмотрение Большой Палаты, в отводе судьи отказали

Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать более 350 млн долларов (10 млрд грн) с государственного ПриватБанка передали в Большую Палату Верховного Суда, в отводе судьи банку отказали.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Так, 14 апреля 2021 года коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе ВС частично удовлетворила ходатайство ПриватБанка, КМУ и Минфина и передала дело на рассмотрение Большой Палаты ВС "в связи с существованием исключительной правовой проблемы на основании ч. 5 ст. 403 ГПК Украины ".

В то же время, коллегия судей отказалась удовлетворять заявления стороны об отводе судьи-докладчика Сергея Погребного.

Отмечается, что в составе коллегии произошла замена: судью Аллу Олейник в связи с болезнью заменено на судью Григория Усика.

Напоминаем:

Приватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркис.

Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Таким образом ВС остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов (около 10 млрд грн).

Апелляционный суд города Киева постановлением от 20 апреля 2017 года апелляционную жалобу ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" оставил без удовлетворения, постановление районного суда - без изменений.

Братья Суркисы подали позывы к ПриватБанку через ряд оффшорных компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlin Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Экономическая правда