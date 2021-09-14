Новости 14 сентября: проект госбюджета-2022, миссия МВФ, транспорт в локдаун

О госбюджете-2022. Проект государственного бюджета Украины на 2022 год содержит, в частности, сокращение дефицита до 3,5%, а также рост зарплат врачей до 20 тысяч грн, приобретение жилья всем ветеранам АТО из очереди, повышение стипендий.

Об МВФ. Миссия МВФ прибудет в Украину 18 сентября, скорее всего, это будет онлайн-миссия, заявили в правительстве. В МВФ решили воздержаться от комментариев.

О транспорте. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что транспорт во время усиления карантинных мероприятий закрывать не планируют.

О фонде соцстрахования. По итогам августа 2021 года превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, с которой составляется бюджет Фонда социального страхования, составило 2,3 млрд грн.

О госбанках. Государственные банки во втором квартале 2021 года получили прибыль в 10,8 млрд грн, что в три раза превышает результаты первого квартале, 86% этой суммы сгенерировал ПриватБанк.

Эксклюзив ЭП

Как Viber "захватил" 97% смартфонов в Украине и кто зарабатывает миллиарды на этом. Интервью с топ-менеджером Viber

За счет чего платформе в Украине 2020 года удалось нарастить выручку на 40%, почему Viber не открывает офис в стране и как собирается противостоять WhatsApp и Facebook. ЭП поговорила об этом с директором по развитию бизнеса Атанасом Райковым.(укр)