Госбанки заработали 11 миллиардов во втором квартале, из них 86% – Приватбанк

ua.depositphotos.com

Государственные банки во втором квартале 2021 года получили прибыль в 10,8 млрд грн, что в три раза превышает результаты первого квартале, 86% этой суммы сгенерировал ПриватБанк.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По сравнению с прошлым годом госбанки сократили прибыль за полгода на 13,5% вследствие разрыва показателей за первый квартал.

Так, ПриватБанк заработал во втором квартале 9,2 млрд грн. За пол года он получил 11,6 млрд грн, что на 17,2% меньше, чем в прошлом году.

Укргазбанк во втором квартале получил 482 млн грн. За пол года банк нарастил прибыль и заработал 726 млн грн (+66,1% в годовом измерении).

Зато Укрэксимбанк после убытков в прошлом году за половину 2021 года заработал 1,1 млрд грн. Из них во втором квартале - 798 млн грн.

Больше всего прибыль сократил Ощадбанк. За апрель-июль банк заработал 260 млн грн, а за полгода – 512 млн грн. Для сравнения, за первую половину 2020 банк получил 3,6 млрд грн.

Также продолжил расти кредитный портфель клиентов банков государственного сектора. По сравнению с 1 апреля он увеличился на 98 млрд грн (+ 4,4%), из которых 54 млрд грн – увеличение объема кредитования юридических лиц, 44 млрд грн – физических лиц.

Объем средств физлиц на счетах банков государственного сектора за второй квартал 2021 год увеличился на 2,4 млрд грн (+ 0,6%). В то же время юрлица и небанковские финучреждения сократили сократили объем средств на 5,8 млрд грн (+1,8%).

Напоминаем:

Государственный Приватбанк снова возглавил перечень банков по чистой прибыли с показателем в 11,6 млрд грн за первую половину 2021 года, наиболее убыточным оказался Правэкс Банк со значением в -91,4 млн грн.

Экономическая правда