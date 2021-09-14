Транспорт во время локдауна закрывать не планируют

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что транспорт во время усиления карантинных мероприятий закрывать не планируют.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве

Прямая речь: "Закрывать (общественный транспорт – ред.) мы пока не планируем... Адаптивный карантин остается адаптивным – так, как он и был".

Детали: Для коллективов компаний-перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и для работников из других сфер.

Для пассажиров, по словам Шмыгаля, будет действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

"В общественном транспорте требовать сертификаты нецелесообразно", – объяснил премьер.

Этому предшествовало: 13 сентября Кабинет министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, работать ли без ограничений только для вакцинированных клиентов, или с ограничениями предоставлять услуги всем без исключений.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты.

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Украинская правда