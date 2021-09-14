Фонд соцстрахования заявляет, что он "в минусе" на 2,3 миллиарда

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По итогам августа 2021 года превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, с которой составляется бюджет Фонда социального страхования, составило 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, по итогам августа на счет Фонда поступило 2,427 млрд грн доли ЕСВ.

В то же время потребность в расходах на пособия и страховые выплаты за этот же период составила 4,69 млрд гривен с учетом задолженности по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, котороая накопилась на начало месяца, добавляют в учреждении.

"Потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листам, выданным, в том числе, в случае лечения от COVID-19.

Например, по итогам первого полугодия 2021 года расходы Фонда на пособие по временной потере трудоспособности по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличились на 3,4 млрд грн, или на 72%", - объясняют в Фонде.

В ведомстве добавляют, что с начала пандемии Фонд "получил дополнительную финансовую нагрузку, связанную с оплатой самоизоляции контактных лиц, предоставления страховых выплат медицинским работникам, которые заразились коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, а также членам их семей в случае смерти работников учреждений здравоохранения и т.д.".

"Одной из основных причин роста потребности в расходах является пандемия COVID-19, а периоды пиков заболеваемости совпадают с увеличением сумм пособий по больничным листам, которые передают в Фонд на оплату (с учетом, что заявления-расчеты для финансирования пособий подаются после выздоровления)" , - резюмировали в Фонде.

Отмечается, что бюджет Фонда почти полностью состоит из доли ЕСВ.

"Весь объем уплаченного единого взноса распределяется между ФССУ, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования на случай безработицы в соответствии с определенными правительством пропорциями. Так, в бюджет ФССУ поступает доля ЕСВ в размере 9,5727% от 100% объема единого взноса.

Эта доля поступает на счет Фонда по мере уплаты единого взноса страхователями и сразу направляется на финансирование материального обеспечения и страховых выплат. ФССУ не держит средств на счете и направляет их на выплаты пособий каждый день, чтобы ускорить получение средств застрахованными лицами", - пояснили в Фонде.

В то же время в Фонде объяснили, что потребность в расходах Фонда превышает объем поступлений по совокупности двух факторов: рост потребности в расходах и уменьшение поступлений.

Там добавили, что падение объемов поступлений Фонда связано "с системным уменьшением на протяжении нескольких лет процента доли ЕСВ, направляемой в бюджет ФССУ".

"В целом она была уменьшена почти на 5% - до 9,5727%. В денежном эквиваленте это расчетно составляет около 16 млрд грн недополученных средств", - добавляют в Фонде.

"Такое существенное уменьшение доли от ЕСВ, которое направляется на осуществление ФССУ выплат, привело к фактическому отсутствию в бюджете Фонда резерва средств, которые можно было направить на финансирование пособий в случае непредвиденного роста потребности в расходах из-за пандемии", - отмечают в учреждении.

В Фонде также заверили, что при увеличении стандартных сроков финансирования материального обеспечения, все виды пособий предоставляются Фондом в полном объеме.

Экономическая правда