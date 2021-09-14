Глава Бюро экбезопасности Мельник назвал свою зарплату в ведомстве

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Директор Бюро экономической безопасности, которое должно начать работу с 25 сентября, назвал свою приблизительную зарплату на должности - она составит около 120-130 тысяч грн в месяц.

Об этом он рассказал во время пресс-брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Моя личная заработная плата составит более 120-130 тысяч грн", - зазначив он.

БЭБ должно заработать 25 сентября, а на следующий день ДФС, которую временно возглавляет Анатолий Александров, прекратит свое существование.

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Напомним:

Председатель Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, как он анонсировал ранее.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Ранее источники ЭП в правительстве и партии "Слуга народа" сообщили, что Кабинет министров выбрал Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Его выбрали из трех финалистов, которых отобрала конкурсная комиссия.

Экономическая правда