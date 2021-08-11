НБУ отнес банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных

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Правление НБУ приняло решение отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных - в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что 1 июля правление НБУ приняло решение об отнесении "Земельного капитала" к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

"С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов.

Согласно статье 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако единственный владелец АО "КБ "Земельный Капитал" не предоставил финансовой поддержки банку", - пояснили в НБУ.

Банк "Земельный капитал" отнесен к категории неплатежеспособных решением Правления НБУ от 11 августа 2021 года.

В регуляторе объяснили, что доля финучреждения составила 0,04% от чистых активов платежеспособных банков.

"Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым", - добавили в НБУ.

Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн, получат свои средства в полном объеме - это около 70% вкладчиков банка.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ.

В целом же возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 года составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Напомним:

Как отмечается на сайте банка, по состоянию на 1 января 2021 года, владельцем существенного участия в размере 94,42% акций банка был Виктор Тополов.

АО "КБ "Земельный Капитал" был на втором месте среди 10 убыточных банков по итогам первого полугодия 2021 года - (-53 млн грн).

Экономическая правда