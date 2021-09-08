Фонд гарантирования начал выплату средств вкладчикам банка "Земельный капитал"

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Фонд гарантирования вкладов физлиц с 8 сентября начинает осуществлять выплаты средств вкладчикам признанного неплатежеспособным банка "Земелньий капитал".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 11 августа 2021 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

"Возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда", - пояснили в ведомстве.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 000 гривен независимо от количества вкладов в одном банке.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных - в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Как отмечается на сайте банка, по состоянию на 1 января 2021 года, владельцем существенного участия в размере 94,42% акций банка был Виктор Тополов.

АО "КБ "Земельный Капитал" был на втором месте среди 10 убыточных банков по итогам первого полугодия 2021 года - (-53 млн грн).

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода с рынка банка "Земельный капитал" путем введения в нем временной администрации.

Экономическая правда