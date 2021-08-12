В банк "Земельный капитал" ввели временную администрацию

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Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода с рынка банка "Земельный капитал" путем введения в нем временной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что временная администрация вводится сроком на 1 месяц с 12 августа по 11 сентября 2021 года (включительно).

Уполномоченным лицом ФГВФЛ с делегированием всех полномочий временного администратора банка сроком на один месяц с 12 августа 2021 по 11 сентября 2021 года (включительно) назначили ведущего экономиста отдела введения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга банков Сергея Калугина.

О времени и порядке выплат вкладчикам банка сообщат дополнительно на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц и в отделениях банка.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных - в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Как отмечается на сайте банка, по состоянию на 1 января 2021 года, владельцем существенного участия в размере 94,42% акций банка был Виктор Тополов.

АО "КБ "Земельный Капитал" был на втором месте среди 10 убыточных банков по итогам первого полугодия 2021 года - (-53 млн грн).

Экономическая правда