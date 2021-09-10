Президент о "Мотор Сичи": стратегические предприятия должны оставаться в госсобственности

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Президент Владимир Зеленский заявил, что стратегические предприятия Украины должны оставаться в государственной собственности, потому что это вопрос национальной безопасности.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос в рамках встречи YES Brainstorming Ялтинской европейской стратегии.

По его словам, в частности, поэтому было принято решение о приостановлении продажи акций "Мотор Сичи".

Зеленский добавил, что Украина открыта для иностранного бизнеса, если он работает прозрачно и создает дополнительные рабочие места в нашей стране.

"Если бизнес чистый, открытый и дает дополнительные рабочие места в Украине, это и является приоритетом", - отметил он.

В то же время, отвечая на вопрос об отношениях Украины и Китая, Зеленский отметил, что хотел бы увеличения иностранных инвестиций в украинскую экономику.

"Что касается отношений с Китаем. Сегодня, когда все думают о внутренней политике, о внутреннем бизнесе, об экономике страны, что я могу сказать о стране, с которой у нас наибольший товарооборот?

Это - о стратегических отношениях, о стратегических экономических партнерах. Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину, и я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал", - резюмировал он.

Напоминаем:

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о мерах защиты национальных интересов в сфере авиационных двигателей.

На заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный способ в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

В "Слуге народа" обсуждают и нарабатывают текст законопроекта о национализации ПАО "Мотор Сич", заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", об этом 1 февраля сообщило издание ZN.UA, информацию подтвердили источники ЭП в МИД.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Кабмин не планирует добиваться национализации завода "Мотор Сич", речь идет скорее об установлении контроля со стороны государства, заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

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Экономическая правда