Гривня на закрытии межбанка ослабла
1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,02 - 27,04 гривни;
Евро - 32,01 - 32,03 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90 - 27,08 гривни. Евро покупают по 31,64 гривни, продают по 31,95 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,01 - 27,03 гривни, евро - 31,70 - 31,84 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 сентября на уровне 26,89 гривни.
1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.
31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.
31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua