Гривня на закрытии межбанка ослабла

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1 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,02 - 27,04 гривни;

Евро - 32,01 - 32,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90 - 27,08 гривни. Евро покупают по 31,64 гривни, продают по 31,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,01 - 27,03 гривни, евро - 31,70 - 31,84 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 сентября на уровне 26,89 гривни.

1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Экономическая правда