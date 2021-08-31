Гривня ослабла на закрытии межбанка

ФОТО НБУ/FLICKR

31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,92 - 26,94 гривни;

Евро - 31,81 - 31,84 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,80 - 26,99 гривни. Евро покупают по 31,51 гривни, продают по 31,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,87 - 26,96 гривни, евро - 31,63 - 31,72 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 31 августа на уровне 26,86 гривни.

31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

Экономическая правда