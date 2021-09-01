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Курс валют на 1 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 1 сентября 2021, 11:10
 
фото: нбу

1 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,96 - 26,98 гривни;

Евро - 31,83 - 31,86 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,85 - 27,03 гривни. Евро покупают по 31,54 гривни, продают по 31,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,90 - 26,97 гривни, евро - 31,65 - 31,77 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 сентября на уровне 26,89 гривни.

31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Экономическая правда

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