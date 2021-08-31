Курс валют на 31 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
31 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,87 — 26,89 гривні;
Євро — 31,77 — 31,80 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,78 — 26,97 гривні. Євро купують за 31,46 гривні, продають за 31,83 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,84 – 26,92 гривні, євро – 31,56 – 31,68 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 31 серпня на рівні 26,86 гривні.
30 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 — 26,87 гривні.
30 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.
Економічна правда
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