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НБУ определил курс гривни на первый день осени

Вторник, 31 августа 2021, 18:40
 
национальный банк

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 сентября на уровне 26,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,83 грн (на 31 августа – 31,70 гривни).

Напоминаем:

31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Экономическая правда

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