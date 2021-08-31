НБУ определил курс гривни на первый день осени

национальный банк

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 сентября на уровне 26,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,83 грн (на 31 августа – 31,70 гривни).

Напоминаем:

31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Экономическая правда