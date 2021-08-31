НБУ определил курс гривни на первый день осени
Вторник, 31 августа 2021, 18:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 сентября на уровне 26,89 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,83 грн (на 31 августа – 31,70 гривни).
Напоминаем:
31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.
31 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.
Экономическая правда
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