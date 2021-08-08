Новости выходных прогноз рейтинга Украины, распределение транша МВФ
О космосе. Американская компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о возобновлении продаж билетов космическим туристам - цена начинается от 450 тысяч долларов за одно место на ракетоплане VSS Unity.
О рейтинге. Агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".
Об УЗ. В КШЭ заявили, что решение СНБО о возложении обязанностей председателя правления на период до избрания председателя противоречит руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению
О МВФ. Планируется направить часть средств МВФ в золотовалютные резервы НБУ, а также на стимулирование экономического развития в стране.
О ГП. На сегодня государство владеет 3332 предприятиями, из них 1369 (41%) является работающими, а среди работающих 802 предприятия являются прибыльными, что составляет 24% от общего количества.
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