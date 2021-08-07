Из всех госпредприятий 24% прибыльные

В настоящее время государство владеет 3332 предприятиями, из них 1369 (41%) является работающими, а среди работающих 802 предприятия являются прибыльными, что составляет 24% от общего количества.

О этом говорится в публикации SOE Weekly ЭП согласно мониторингу эффективности управления объектами государственной собственности за первый квартал 2021 года.

Функцию собственника для этих компаний выполняют 87 субъектов управления. Общие активы государственных предприятий составляют 1653 млрд грн, что на 25 млрд грн больше по сравнению с 1679 млрд грн активов на конец 2020 года.

Общая средняя численность штатных работников составляет 684 тыс, что на 31 тыс меньше по сравнению с 715 тыс сотрудников на конец 2020 года.

В первом квартале 2021 общая прибыль госпредприятий составил 20,6 млрд грн. Для сравнения, по итогам первого квартала 2020 госпредприятия понесли убытки на 16,1 млрд грн.