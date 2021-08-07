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Укр / Рус

Транш МВФ планируют поделить на части

Суббота, 7 августа 2021, 12:59
 
REUTERS

Планируется направить часть средств МВФ в золотовалютные резервы НБУ, а также на стимулирование экономического развития в стране. 

Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительную часть будет использовано в следующем году", - отметил он.

По словам Устенко, средства направят не на текущее потребление, а на стимулирование экономического развития в стране в среднем и долгосрочном промежутке времени. 

В частности, средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, по поводу машиностроения.

Напоминаем:

Согласно решения Совета управляющих МВФ 23 августа Украина получит от МВФ более $2,7 млрд бесплатно и без дополнительных условий.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

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МВФ

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