Virgin Galactic Брэнсона возобновила продажу билетов — цена начинается от 450 тысяч долларов

Американская компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о возобновлении продаж билетов космическим туристам — цена начинается от 450 тысяч долларов за одно место на ракетоплане VSS Unity.

Об этом передает cnbc.

Теперь Virgin Galactic планирует совершить еще два испытательных полета — миссия Unity-23 запланировала на конец сентября 2021 года, а затем после четыре месяца состоится третья миссия с полным экипажем Unity-24 с сотрудниками компании.

Цена полета на ракетоплане VSS Unity, будет от 450 тысяч долл за место. Но если выкупать все места на корабле, придется немного доплатить сверху. Сколько именно будет стоить весь рейс, пока не уточняется.

Сейчас Virgin Galactic нацеливается на выполнение повторных рейсов с частотой 3-4 недели после обновления VMS Eve. Сейчас он составляет 7-8 недель.

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