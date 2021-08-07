КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления

Решение СНБО о возложении обязанностей председателя правления на период до избрания председателя в порядке, предусмотренном уставом "Укрзализныци" противоречит руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению

Об этом говорится в публикации SOE Weekly ЭП.

"Исходя из положений Руководства ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятиями, возложение обязанностей руководителя компании на министра является прямым вмешательством в операционную деятельность тако государственного предприятия", - отметили аналитики.

На этом же заседании СНБО также поручило Кабмину рассмотреть вопрос об "усилении" их контрольных функций в качестве основного акционера компании, в частности путем "оптимизации" полномочий набсовета.

В КШЭ отметили, что сейчас полномочия наблюдательного совета "Укрзализныци" уже ограничены. Так, согласно принципам ОЭСР, полномочия по назначению и увольнению руководителя госкомпании должен относиться к компетенции набсовета. А согласно законодательству, назначение и увольнение руководителей госкомпаний, субъектом управления которых является Кабмин (к таким относится и "Укрзализныця), принадлежит Кабинету Министров.

СНБО также поручило Кабмину рассмотреть вопрос о приведении железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в экономически обоснованные. Согласно Руководящих принципов ОЭСР, функция владельца для госкомпаний должна быть отделена от функций регулятора и разработчика политики. Иными словами, тарифы должен устанавливать регулятор транспортного сектора, которого пока в Украине не создано.

Таким образом, данное решение СНБО нарушает Руководящие принципы ОЭСР, поскольку предполагает, что функции председателя правления "Укрзализныци", руководителя регулятора и профильного министерства будут выполняться одним лицом, приведет к конфликту интересов.

Кроме того возложение функций главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Кубракова также противоречит Закону Украины "О предотвращении коррупции", который запрещает министрам входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли.

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Напоминаем:

Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету Министров возложить обязанности председателя правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

На заседании СНБО 30 июля было инициировано введение временного руководства на Укрзализныце. Причина заключается в критическом состоянии предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности говорит об аварийном состоянии инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционных вопросах, трудовых, проблемах тарифного регулирования и критическом состоянии компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.