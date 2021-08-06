Глава МВД заявил об интересе организованной преступности к рынку земли

Денис Монастырский фото: liga.net

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в связи с запуском рынка земли возникают риски, связанные с коррупцией и организованной преступностью.

Об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который перед всеми нами: мы понимаем, что мы должны обеспечить его (рынка земли - ред.) функционирование без коррупционных рисков", - заявил министр.

По его словам, "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли".

"Мы должны не допустить ни в коем случае симбиоз коррупции и оргпреступности в этой сфере", - добавил Монастырский.

Напоминаем:

За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 000 грн.

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн/га, заявили в УКАБ.

По состоянию на 2 августа 2021 года заключено 3277 сделок в рамках действующего рынка земли.

Рынок земли заработал 1 июля 2021 года, а по состоянию на 5 августа зарегистрировано уже 4117 сделок, по количеству преобладают Киевская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.

Экономическая правда