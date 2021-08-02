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Місяць після відкриття ринку землі: кількість угод перевалила за 3 тисячі

Понеділок, 2 серпня 2021, 17:00
 
unsplash

Станом на 2 серпня 2021 року укладено 3 277 угод в рамках чинного ринку землі.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4327 нотаріусів.

Всього заяв - 4848, із них погоджено 4268, в черзі на розгляд - 18, відмову отримали 562. 

Інформація про кількість договорів та площу землі:

№з/п

Область

2021-07-01 - 2021-08-01

Кіл-ть

Площа, га

1

 Вінницька

236

341,0317

2

 Волинська

182

255,5491

3

 Дніпропетровська

145

403,0816

4

 Донецька

42

103,95208

5

 Житомирська

106

140,8115

6

 Закарпатська

63

81,2543

7

 Запорізька

62

132,5979

8

 Івано-Франківська

82

37,387

9

 Київ

49

3,0418

10

 Київська

475

475,05842

11

 Кіровоградська

168

537,6334

12

 Луганська

20

16,5731

13

 Львівська

57

29,79632

14

 Миколаївська

40

147,7735

15

 Одеська

26

38,8736

16

 Полтавська

368

845,7035

17

 Рівненська

59

57,027

18

 Сумська

249

313,8672

19

 Тернопільська

54

59,2357

20

 Харківська

183

658,8432

21

 Херсонська

105

396,727

22

 Хмельницька

147

218,2971

23

 Черкаська

137

203,1758

24

 Чернівецька

44

29,07

25

 Чернігівська

178

400,7501

26

ВСЬОГО

3277

5927,11192

Нагадуємо:

Станом на 29 липня укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.

Станом на 23 липня укладено 1757 правочинів від старту ринку землі.

За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн.

Економічна правда

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Мінагрополітики ринок землі

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