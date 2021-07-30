Міністр агрополітики назвав ціну за гектар землі

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За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики з посиланням на міністра агрополітики Романа Лещенка.

Так, за 30 днів роботи ринку всього продано земельних ділянок площею 5324 га на суму 210 млн гривень.

Наразі найбільше землі придбали у Полтавській, Тернопільській та Кіровоградській областях, але продажі відбуваються у всій країні.

За словами першого заступника міністра юстиції Євгенія Горовця, вже понад 4 тисячі нотаріусів мають доступ до Державного земельного кадастру. Доступ до нього необхідний для перевірки дотримання покупцем обмеження у 100 га "в одні руки".

Він наголошує, що моніторинг земель засвідчив відсутність ажіотажу на ринку земель сільськогосподарського призначення, а також відсутність істотної зміни динаміки ринку в порівнянні із періодом до 1 липня 2021 року.

За словами Анатолія Мірошниченка, першого заступника голови Держгеокадастру, моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня понад сто юридичних осіб та понад тисячу фізичних осіб володіли від ста гектарів сільгоспземель, багато з них – понад як тисячею гектарів.

"З 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою", — акцентує він. За його словами, істотних зрушень на ринку земель сільськогосподарського призначення найближчим часом не очікується.

Нагадуємо:

Станом на 29 липня укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.

Станом на 23 липня укладено 1757 правочинів від старту ринку землі.

Економічна правда